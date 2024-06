9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Asake a décidé de ne plus être sous la coupole de son producteur et chanteur Olamide. La star nigériane de l’Afro-beat a racheté son contrat avec lui et quitté définitivement le label YBNL.

Le chanteur nigérian, Asake s’est imposé dans l’industrie musicale africaine et internationale il y a de cela quelques années. Lui, qui a débuté de façon fracassante sous le label du chanteur et producteur nigérian, Olamide est aujourd’hui un artiste incontournable et fait la fierté de la musique africaine et surtout nigériane sur la scène mondiale. En peu de temps, il s’est taillé une réputation et aujourd’hui voler de ses propres ailes est devenu une priorité pour lui.

En effet, en contrat depuis le début de sa carrière sous le label YBNL de Olamide, la star de l’Afro-beat qui a eu beaucoup d’argent entre temps vient de racheter son contrat avec lui. Asake est désormais un artiste indépendant et il vient de montrer au monde entier qu’il est un fin homme d’affaires. L’artiste va à présent produire tout seul ses propres productions discographiques. Mais, la rupture de contrat s’est faite dans des conditions des plus légales sans trop de heurt.

Par ailleurs, pour marquer le coup et le début d’une nouvelle aventure indépendante, le chanteur de ‘’Lonely At The Top’’, a supprimé tous les suivis et le contenu de sa page Instagram. Asake s’est même coupé les cheveux pour entamer un tournant très décisif de sa carrière musicale. Cependant, Olamide perd ainsi un artiste essentiel de son label. Toutefois, le chanteur nigérian avait même rendu hommage à celui tendu la perche et devenu aujourd’hui un artiste adulé.