Ayra Starr est propulsée au devant de la scène musicale internationale grâce à son travail remarquable. Son succès repose également sur les membres de sa famille qui travaillent avec elle dans tous les domaines de sa carrière musicale.

La famille de Ayra Starr au centre de sa carrière musicale

Combien d’artistes en Afrique mettent-ils leur famille à contribution dans la gestion de leur carrière musicale ? Très peu de personnes ne pourront pas donner une réponse exacte à cette interrogation. Toutefois, la grande partie de la carrière musicale de certains artistes africains repose sur leur famille. La pépite de la musique nigériane, Ayra Starr en est un parfait exemple.

Dans un documentaire intitulé ‘’Ayra Starr : Dare To Dream’’ ou en français « Ayra Starr : Osez Rêver », diffusé il y a quelques jours par Amazone Prime retraçant la vie de la jeune artiste nigériane de 22 ans, elle a souligné que sa famille représente un soutien inestimable sur tous les plans durant tout le long de son parcours musical. ‘’Je n’écris pas mes chansons tout seul ; mes frères m’aident. Je suis toujours avec mon frère au studio et il m’aide à écrire. Mon autre frère est vidéaste, donc il filme mes vidéos pour moi. Tout ce que je fais et partout où je vais, nous le faisons en famille, et ils gagnent de l’argent en écrivant des chansons et en tournant des vidéos pour moi’’, révèle-t-elle.

En plus, la production n’a pas oublié la période difficile durant laquelle la jeune artiste nigériane vendait des fruits au bord de la route au Nigeria pour joindre les deux bouts avant de devenir l’artiste féminine la plus écoutée sur Spotify avec ses titres ‘’Rush’’ et ‘’Bloody Samaritan’’. Une personne grâce à qui Ayra Starr est une figure de proue de la musique nigériane dans le monde, Don Jazzy n’a pas été oublié dans son film-documentaire.