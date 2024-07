Il y a des artistes qui marquent considérablement de nombreux fans. Il y a des personnes qui mettent souvent le prix pour la voir ou encore juste lui parler. C’est le cas de la jeune artiste nigériane, Ayar Starr qui a reçu des millions de Francs CFA pour saluer le fils d’un milliardaire.

Ayra Starr : ‘’J’ai été payé à 120 millions de FCFA juste pour juste dire bonjour à son fils’’

La jeune chanteuse nigériane de 22 ans, Ayra Starr n’est plus à présenter sur l’échiquier musical africaine et surtout dans son pays. Elle est une sensation musicale qui fait honneur à l’international avec ses différentes productions discographiques. Et même, des grosses stars de la musique américaine et européenne comme Chris Brown et Aya Nakamura n’ont pas hésité à collaborer avec elle sur des tournées et sur une chanson.

Vu ses prouesses musicales, Sarah Oyinkansola Aderibigbe, à l’état civil et connue sous le nom d’artiste de Ayar Starr est très appréciée par de nombreux mélomanes en Afrique, Europe et aussi aux Etats-Unis. Tellement aimée par le fils d’un riche homme d’affaires que celui a souhaité saluer la star nigériane.

Compte tenu de son emploi du temps hyper chargé, l’artiste n’a pas pu avoir le temps de se déplacer pour aller le faire. Mais, le père du jeune fan de Ayra Starr a insisté et elle a fait une vidéo de juste une minute qu’elle a balancé et qui a visiblement réjoui le fils du milliardaire. Elle a une révélation de ce qu’elle a reçu en contrepartie financière de cette petite séquence de salutation. ‘’Il fut un temps où j’étais très occupé, un milliardaire m’a contacté et a dit qu’il avait besoin de moi pour juste dire bonjour à son fils. J’ai dit que j’étais occupé au studio. Il a dit : ‘’donnez votre prix’’. J’ai dit 200.000 dollars. En quelques minutes, je l’ai reçu. J’ai fait la vidéo et j’ai envoyé. C’était une vidéo d’1 minute’’, confie-t-elle .