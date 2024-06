7 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Davido et Chioma ont bravé beaucoup de difficultés dans leur couple. Entre décès de leur fils et polémiques d’infidélité ainsi que de grossesses, le couple sera bientôt devant le maire pour sceller leur union. L’annonce a été faite par Davido lui-même dans une vidéo partagée sur la toile par un Pasteur nigérian basé au Royaume-Uni.

Davido dévoile la date de son mariage avec Chioma

La relation entre Davido et sa compagne Chioma Rowland n’a pas du tout été un long fleuve tranquille. Le couple a été attristé par le décès tragique de leur fils de 3 ans en 2022, Ifeanyi et troisième enfant de l’artiste qui s’est noyé dans la piscine privée de leur résidence de Banana Island à Lagos. Entre-temps, Chioma Rowland a redonné le sourire à la star nigériane en donnant naissance en 2023 à des jumeaux.

Avant et après l’accouchement de la femme de Davido, plusieurs rumeurs d’infidélités et d’accusations de grossesses sont portées contre la superstar nigériane de l’Afrobeat. Malgré ces polémiques qui pouvaient fragiliser leur union, les deux tourtereaux ont surmonté tout cela. Lors de l’anniversaire au mois de mai de Chioma Rowland en Jamaïque, c’est à travers son compte Instagram que Davido lui a réaffirmé son amour.

Dans une interview, la fiancée de l’auteur de l’album ‘’Timeless’’, a fait pareil en montrant son attachement et rejeté toutes les critiques négatives à son encontre. ‘’Épouser David est l’une des meilleures décisions que j’aie jamais prises’’, avait-elle déclaré. Avant de prouver sa joie de vivre auprès de Davido. ‘’Il est l’homme le plus charmant, le plus aimant et le plus romantique qui soit. Les gens disent que je devrais quitter mon mari… mais la vérité, c’est qu’il n’y a pas d’homme parfait. Il continue d’évoluer et de faire des efforts sincères pour faire de moi la femme la plus heureuse du monde, et je l’apprécie pour cela. Si je devais revenir 500 fois sur terre, j’épouserais David 500 fois. Je n’ai aucun regret’’, ajoute-t-elle.

D’ailleurs, l’histoire d’amour entre Davido et Chioma Rowland va bientôt prendre une trajectoire des plus heureuses. Après leur mariage traditionnel, le chanteur nigérian prépare activement son mariage civil avec sa compagne. La bonne nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux dans une vidéo diffusée par un Pasteur nigérian, Tobi Adeboyega, basé en Angleterre où Davido tout joyeux a adressé des invitations à la célébration de son mariage. ‘’Les gars, vous devez venir au Nigeria le 25 [juin] pour mon mariage’’, dit-il. Les nombreux fans de l’artiste attendent à présent et impatiemment cette célébration qui montre la grande résilience entre le couple.