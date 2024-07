9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le chanteur nigérian, Davido n’a de cesse d’explorer des projets innovants. Après le lancement d’une crypto-monnaie qui a tourné court, la star d’Afrobeat ne démord pas et lance son propre réseau social baptisé Chatter.

Davido lance sa propre application de réseau social

Aux Etats-Unis, l’ancien Président américain, Donald Trump et en Côte d’Ivoire, l’influenceuse et présentatrice télé ivoirienne, Emmanuelle Kéïta, ont lancé leurs propres réseaux sociaux. Pour l’ancien locataire de la Maison Blanche, son application est dénommée Truth Social. Mais pour la businesswoman ivoirienne, les internautes attendent toujours le démarrage effectif.

En plus de ces personnalités publiques, une autre célébrité nigériane a lui aussi décidé d’avoir sa propre plateforme. Il s’agit de la célèbre star musicale nigériane, Davido qui a donné tous les détails de son réseau social à travers ses comptes sur la blogosphère. Appelée Chatter, elle est une application audiovisuelle destinée à connecter les créateurs de contenu à une communauté animée, tout en les aidant à faire entendre leur voix. Mais la portée de Chatter va au-delà des créateurs de contenu.

Par ailleurs, la plateforme s’adresse aussi à tous ceux qui souhaitent élargir leur réseau et à ceux qui ont un esprit d’affaires. En effet, Chatter vise à devenir un espace où l’innovation et la créativité peuvent prospérer. Cette nouvelle entreprise qui marque une étape importante dans la carrière de Davido, est dirigée par l’artiste Afrobeat et de son ami proche qui s’appelle Sir Banko.

Avant d’explorer ce nouveau projet de réseau social, le mari de Chioma Rowland avait lancé une crypto-monnaie baptisée $DAVIDO. Cependant, cette crypto-monnaie a connu une chute notable quelques jours après son lancement.