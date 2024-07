7 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le procès de Davido contre la mère de sa première l’a énormément blessé. Le chanteur nigérian qui voulait tant avoir la garde de leur a perdu cette responsabilité devant les tribunaux. Pour cause, la maman de Imade Adeleke a sorti un argument plausible.

Davido : ‘’Imade saura que je me suis battue pour elle’’

Le chanteur nigérian, Davido est maintenant un homme responsable. Longtemps resté célibataire et en concubinage avec sa compagne, Chioma Avril Rowland, la star a officialisé son union avec elle le mardi 25 juin dernier lors d’un mariage civil grandiose qui a réuni plusieurs célébrités invitées. Mais, comme il préparait tranquillement sa cérémonie nuptiale avec la mère de ses jumeaux, il avait intenté depuis le mois d’avril un procès contre la mère de sa première fille du nom de Imade Adeleke.

Cette action en justice pour l’artiste de renom nigérian était d’avoir la garde de celle-ci puisqu’il veut désormais réunir autour de lui ses enfants avec sa nouvelle épouse. La maman de Imade Adeleke, Sophia Momodu ne veut rien entendre et veut garder coûte que coûte leur fille.

Devant le tribunal, elle a sorti un argument solide pour avoir la garde de sa fille qu’elle a eu Davido. Elle a souligné que le bébé du chanteur serait mort à cause d’une négligence parentale. Suite aux déclarations de Sophia Momodu, il n’a pas pu se retenir et il a fondu en larmes devant le tribunal. Dans le même temps, il a décidé d’abandonner ses droits parentaux. ‘’À chaque fois que nous avons une discussion, tu n’hésites pas à ramener le décès de mon fils sur le tapis. Tu sais à quel point cette histoire me hante et à quel point j’y suis sensible. Tu peux rester avec Imade. Lorsqu’elle sera grande, elle saura que je me suis battue pour elle’’, déclare-t-il. .