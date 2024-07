Don Jazzy est un producteur nigérian aguerri dans le milieu musical dans son pays. De nombreux artistes nigérians le respectent également pour son travail bien fait. Mais, il voue aussi un grand respect pour les artistes Asake et Wizkid. Raison pour laquelle, Don Jazzy ne sort pas des albums des artistes de son label Mavin Records que les deux stars citées plus haut.

Don Jazzy : ‘’(…)On ne veut pas mourir de mort naturelle’’

Michael Collins Ajereh plus connu dans l’industrie musicale au Nigeria de Don Jazzy, est un artiste et producteur d’artistes très respecté dans son pays. Patron du label Mavin Records, il a su mettre à une certaine dimension internationale de nombreux artistes nigérians comme Rema et Ayra Starr. Il continue toujours de tendre la perche à d’autres talents de son écurie à savoir Crayon, Magixx, Boy Spyce, Johnny Drille et Lifesize Teddy.

Même si ces derniers n’ont pas encore une renommée mondiale, Don Jazzy s’attèle à y travailler progressivement. Mais, en même temps, le célèbre producteur nigérian de 41 ans a du respect pour ses collègues artistes qui sont Asake et Wizkid. Parce qu’il scrute de près les activités musicales de ces deux grosses stars.

De fait, pour ne pas faire fausse route en sortant un ou deux artistes de sa maison de production au même moment que Asake et Wizkid, il préfère attendre. Dans une interview podcast avec Fisayo Fosudo, il s’est expliqué largement. ‘’Si mon artiste doit sortir une chanson ou un projet un vendredi et que Wizkid ou Asake sortent également ce jour-là, je déplacerai notre date de sortie car on ne veut pas mourir de mort naturelle’’, déclare-t-il. Avant de poursuivre : ‘’Nous [Mavin] passons de la date de sortie traditionnelle du vendredi aux mercredis et jeudis parce qu’il n’y a plus de vendredis [sans qu’un autre artiste ne publie une chanson]’’.