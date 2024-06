9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Rema comme d’autres stars de la musique nigériane ont rompu leur contrat avec leur producteur. Don Jazzy qui était lié à Rema pour 15 ans avec son label Mavin Records vient de faire des révélations sur la manière dont son ancien protégé a résilié son contrat avec lui.

Don Jazzy évoque sa rupture de contrat avec Rema

De plus en plus, des artistes nigérians décident de se détacher des producteurs qui ont permis de faire d’eux de véritables stars dans l’industrie musicale africaine principalement nigériane. Des ténors de l’Afrobeat nigérian comme Asake et Korede Bello se sont séparés tranquillement de leurs mentors de chanteurs-producteurs respectivement Olamide avec son label YBNL et Don Jazzy avec Mavin Records pour une production indépendante.

Mais, un autre artiste de l’écurie de Don Jazzy qui est un maillon essentiel vient de rompre son contrat avec lui. Il s’agit du jeune chanteur nigérian de 24 ans, Rema qui est depuis quelques jours sur le compte X sujet à polémique. Même si l’auteur de la célèbre chanson ‘’Calm down’’, affirme avoir résilié son contrat avec la maison de production Mavin Record à laquelle il est lié pour une durée de 15 ans, Don Jazzy bat en brèche ses déclarations.

Le patron de Mavin Records n’est pas du tout content de la manière dont Rema s’est séparé de lui. Selon lui, son ancien poulain a rompu son contrat de façon abusive avec lui. Don Jazzy affirme même avoir englouti une faramineuse somme d’argent pour la carrière musicale de Rema. ‘’J’ai investi plus de 2 milliards de nairas sur Rema. Mais, une fois qu’il a commencé à gagner de l’argent avec sa musique, il a senti que je ne le traitais pas bien’’, déclare-t-il. Bien que l’artiste qui est était le maillon fort du label Mavin Records, Don Jazzy continue néanmoins de le soutenir comme il peut.