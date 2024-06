9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Son nom rime avec le puissant label au Nigeria Mavin Records. Grâce à lui, de nombreux artistes de son pays ont une renommée aujourd’hui. Lui, c’est Don Jazzy dont des internautes ont poussé leur curiosité pour en savoir un peu plus sur sa vie privée.

Don Jazzy parle de sa vie privée sur la toile

L’auteur-compositeur et producteur nigérian, Michael Collins Ajereh, plus connu sous le nom de Don Jazzy est un acteur majeur de l’industrie musicale dans son pays. Il a propulsé au devant de la scène mondiale avec son label Mavin Records des artistes-chanteurs nigérians comme Rema avec son tube planétaire ‘’Calm Down’’ et Ayra Starr dont le titre ‘’Rush’’, a été nommé aux dernier Grammy Awards aux Etats-Unis et qui détient le record du clip vidéo le plus vu par une artiste nigériane sur YouTube.

Cependant, la vie sentimentale du patron de Mavin Records fait l’objet de beaucoup d’interrogations par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Très suivi sur Instagram et X (anciennement Twitter), un internaute a soulevé une remarque en commentaire qui l’a intrigué. ‘’Une fois que vous ouvrez une page d’influenceuse sur Instagram, la première chose que vous verrez est ‘suivi par Don Jazzy’. Cet homme est partout’’, écrit-il.

Rapidement, Don Jazzy n’a pas hésité à répondre de façon à ce dernier. ‘’Je suis ashawo (ndlr: coureur de jupons). C’est pourquoi je ne suis pas marié’’, répond-t-il. Un autre internaute sur X non satisfait à poser une question directe à l’homme du showbiz nigérian de 41 ans : ‘’Mais @DONJAZZY, pourquoi n’es-tu pas marié ?’’. Il a réagi en expliquant par cette déclaration : ‘’Je travaille sur moi-même. Pour que quand ma tête aille bien alors mon bébé pourra profiter de moi’’. Les internautes ont compris à présent pourquoi le célèbre producteur nigérian tarde à se mettre en couple avec une femme.