78 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Nigeria, un incendie s’est produit à la raffinerie de l’homme d’affaire Aliko Dangote mercredi dernier. Mais le feu a vite été maîtrisé et aucun dégât n’a été enregistré.

Un incendie s’est déclaré à l’usine de Dangote au Nigeria

Un incendie s’est déclaré au niveau de la raffinerie de Aliko Dangoté à Lagos au Nigeria. Selon les informations, le feu a été immédiatement maîtrisé grâce à l’intervention rapide des pompiers et des premiers intervenants. A en croire le porte-parole de la société Anthony Chiejina, il y a plus de peur que de mal car la raffinerie est en activité et aucun blessé ni dommage corporel n’a été enregistré parmi notre personnel en service.

A noter que la raffinerie de Lagos fournit désormais du diesel et du carburant d’aviation aux commerçants du pays. Les démarches sont en cours pour la société puisse commencer par fournir l’essence à partir de la mi-juillet.