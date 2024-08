Au Nigeria, la raffinerie de Dangote, envisage lancer la production d’essence suivie d’exploitation d’ici septembre. Le lancement de ce projet vise à répondre à 100% des besoins nigérians de tous les produits raffinés.



La raffinerie de Dangote disposera bientôt d’une usine de production d’essence



L’homme d’affaires le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote veut investir dans la production de l’essence après le gasoil au Nigeria. Selon Reuters, Aliko Dangote aura à débourser plus de 20 milliards de dollars soit 13 120 milliards FCFA dans la production d’essence. Le projet sera officiellement lancé en septembre, selon la même source.



Dotée d’une capacité de 650 000 barils par jour, la raffinerie de Dangote effectue des essais de production d’essence depuis quelques mois. Installée dans la capitale économique du pays, précisément dans la zone franche de Lekki, elle a commencé ses opérations du pétrole en janvier après des mois de retard.

Il faut préciser que la raffinerie de pétrole de l’homme d’affaires est la plus grande d’Afrique et demande la plus grande installation au monde.

Par ailleurs, il urge de rappeler que le démarrage des livraisons d’essence de la raffinerie serait effectif en juillet 2025.

En 2023, le Nigéria a déboursé plus de 12 000 milliards de nairas dans les importations de produits pétroliers d’après les chiffres du Bureau national des statistiques du Nigéria (NBS).