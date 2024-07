Une nouvelle de l’acteur nigérian de Nollywood, Chinedu Ikedieze plus connu sous le nom d’Aki, a secoué le lundi 15 juillet dernier les réseaux sociaux. En souhaitant un joyeux anniversaire à sa nouvelle femme, il confirme par la même occasion sa séparation avec son ex après 11 ans de vie commune.

L’acteur Chinedu Ikedieze confirme son divorce avec son ex-femme et dévoile le visage de la nouvelle

L’acteur nigérian de Nollywood, Chinedu Ikedieze plus connu sous le nom d’Aki grâce au film ‘’Aki and Pawpaw’’, fait l’actualité depuis quelques jours dans son pays suite à une publication surprenante le lundi 15 juillet dernier sur son compte Instagram. Le comédien de 46 ans a adressé un message d’amour à sa nouvelle femme à l’occasion de la célébration de son anniversaire. ‘’Mon monde et mon amour ! En ce jour spécial, je veux célébrer non seulement ton anniversaire, mais aussi l’incroyable voyage que nous avons fait ensemble. Tu as béni nos vies avec deux filles qui illuminent notre monde, et maintenant, nous avons reçu le précieux cadeau d’un petit garçon. Joyeux anniversaire mon bébé, mon ange et ma chérie. À de nombreuses années de rires, d’amour et de beaux souvenirs. Joyeux anniversaire à mon âme sœur, @iammsp1’’, écrit-il.

C’est à cet instant que les internautes nigerians ont su que l’acteur a effectivement divorcé de son épouse que tout l’industrie cinématographique connaissait en la personne de Nneoma Nwaijah en annonçant en même temps son mariage qu’il a célébré en cachette avec sa nouvelle compagne, Stéphanie Promise. Toutefois, les questions qui ont commencé à circuler depuis sur la toile quand est-ce qu’il s’est séparé de cette dernière ni quand son union officielle avec celle-ci a eu lieu. Les internautes ont compris que c’est depuis 2022 que Aki est en couple avec Stéphanie Promise qui lui a donné en deux ans 3 enfants.

Alors que l’acteur avait rencontré sa première femme en 2009 sur un site de tournage où il jouait le rôle principal et elle costumière. Deux ans après, les deux se sont mariés devant Dieu et les hommes sous le régime monogame, soit le 9 Décembre 2011. Ensemble, ils ont eu un enfant.