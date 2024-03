Il y a encore un nouveau rebondissement dans la mort du rappeur nigérian, Mohbad. Après une première arrestation d’un ami d’enfance de ce dernier du nom de Primeboy puis relâché sous contrôle judiciaire, il a encore été arrêté le mardi 12 mars alors qu’il partait pour sa visite de contrôle avec un témoin.

L’ami d’enfance de Mohbad a nouveau interpellé par la police

L’enquête sur les circonstances de la disparition du rappeur nigérian, Mohbad, le 12 septembre 2023 à l’âge de 27 ans, n’est pas encore connue. Plusieurs personnes ont même été arrêtées et liberées sous comme Naira Marley et Sam Larry. Alors que les résultats de l’autopsie sont toujours attendus par les parents et les nombreux fans de l’artiste, l’affaire vient de connaître un nouveau rebondissement.

L’ami d’enfance de Mohbad du nom de Primeboy, l’un des suspects numéro 1 dans la mort du chanteur avait été interpellé puis relâché quelques mois plus tard. Placé sous contôle judiciaire, l’ami en question devait regulièrement se pointer devant les autorités policières au Département d’enquête criminelle de l’État à Panti, Yaba.

C’est lors de sa visite de contrôle selon le magazine The Punch, dans le service le mardi 12 mars en compagnie d’un ami à lui et témoin qui s’appelle Ayobami Fisayo, alias Sending que Primeboy a été encore arrêté. ‘’Tous deux s’étaient rendus au SCID ce matin pour enregistrer leur présence, comme cela leur était demandé chaque semaine. Mais dès leur arrivée sur place, Primeboy a été immédiatement menotté et arrêté. Ils n’ont autorisé Sending à partir qu’après sa signature. Primeboy est actuellement détenu’’, rapporte-t-il.