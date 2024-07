Au Nigeria, le géant du groupe américain Meta, maison mère de Facebook et WhatsApp, a été condamné à une forte amende pour des violations « multiples et répétées » de la protection des données et des droits des consommateurs.

Nigeria : le géant américain du groupe réseau social Meta sanctionné

Dans une enquête effectuée sur 38 mois par la surveillance de la concurrence Nigeria, il ressort que le Meta a enfreint les réglementations dans la protection des données personnelles des consommateurs. Ainsi, le groupe Meta social a été condamné à une forte amende. Il leur a été reproché le fait d’accaparer des données personnelles des consommateurs nigérians sur le site sans leur avis.

‘’Il avait abusé de sa domination sur le marché en imposant des politiques de confidentialité exploitantes aux utilisateurs et avait infligé un traitement discriminatoire et disparate aux Nigérians, par rapport à d’autres juridictions ayant des réglementations similaires », a révélé Reuters citant la FCCPC.

À cet effet, cette décision a été contestée par un porte-parole de WhatsApp. « Nous contestons cette décision de même que l’amende, et nous faisons appel ». Toutefois, la Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs (Federal Competition and Consumer Protection Commission, FCCPC) a accusé Meta d’avoir violé sur Facebook et WhatsApp les lois du Nigeria garantissant cette protection.

À en croire le directeur général de la FCCPC, Adamu Abdullahi, l’enquête, menée entre mai 2021 et décembre 2023 par la FCCPC conjointement avec la Commission chargée de la protection des données au Nigeria, a témoigné que Meta avait des « pratiques invasives » dans le pays en matière de protection des données et des consommateurs.

En dehors de cette amande, il a été précisé que le Meta doit « respecter la loi en vigueur et cesser d’exploiter les consommateurs nigérians et ses abus de marché ainsi que s’abstenir à l’avenir de toute conduite ou pratique similaire ne répondant pas aux critères applicables dans le pays ». Par ailleurs, il faut noter que l’UE, a également déploré cet état de choses, car le Meta a violé les normes européennes sur les services numériques.