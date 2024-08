Les fans du groupe P-square ont sauté de joie à l’annonce de leur réconciliation en 2021 après une séparation de 8 ans. Mais, seulement 3 ans plus tard, les frères jumeaux sont de nouveau séparés. C’est Paul Okoye alias Rudeboy qui a donné l’information au cours d’une interview radio.

Paul et Peter de P-Square séparés à nouveau

Paul et Peter Okoye du groupe P-Square s’étaient séparés une première fois en 2016 pour une raison bien connue à ce jour au niveau des divergences d’opinions et la gestion financière avant de se remettre ensemble en 2021. Les mélomanes africains ont salué le retour sur la scène musicale de ceux qui se faisaient appeler chacun dans une carrière musicale en solo respectivement Rudeboy et Mr P.

Malheureusement, la réconciliation entre les deux frères jumeaux n’a pas duré bien longtemps. 3 ans après, les démons de la division se sont de nouveau installés au sein de l’une des meilleures formations musicales du Nigeria il y a quelques années. L’annonce de cette nouvelle séparation a été faite par Paul Okoye lors d’une interview accordée à la radio City FM de Lagos. “Quand nous nous sommes remis ensemble, parce que je ne voulais pas des problèmes comme avant, j’ai dit à mon frère de se montrer et de nous laisser participer ensemble au processus créatif. Je lui ai dit que nous devrions partager équitablement la responsabilité de la reprise des morceaux, mais cela ne fonctionnait toujours pas’’, déclare-t-il. Avant de continuer : ‘’Le plan de notre retour ensemble était de produire beaucoup d’albums à succès. Mais en l’état actuel des choses, je me concentre uniquement sur Rudeboy. Croyez-moi, ce n’est pas tout ce que je voudrais dire’’.

Au cours de cette émission radiophonique, il a poursuivi pour dire : “Le nouveau P-Square était pacifique. Je voulais que les erreurs passées ne se répètent pas. Mais là encore, il [Peter] a dit qu’il ne faisait plus rien [il n’était plus intéressé]. Il m’a dit en face qu’il voulait arrêter. J’ai demandé si nous pouvions le rendre public et il a refusé. Mais que se passera-t-il quand je me lancerai en solo ? Les gens me traiteront de mauvaise personne. C’est pourquoi je m’exprime maintenant’’.

Mais, les tensions ont de nouveau émergé créant une atmosphère malsaine entre les deux frères jumeaux. ‘’On m’accusait de dire qu’il [Peter] était le danseur et que j’étais le chanteur. Je sais que chaque fois que nous allons à l’aéroport, les gens demandent si vous êtes chanteur ou danseur. Je ne savais pas que cela le touchait’’, dit-il. Et d’ajouter : ‘’Nous avons fait une chanson avec T.I., ‘Eja Jo’. C’est à ce moment-là que le problème a commencé. Jusqu’à aujourd’hui, cette chanson n’a que 3 millions de vues parce que les gens n’entendaient pas la voix de P-Square à laquelle ils sont habitués’’.

Cependant, de nombreuses personnes se demandent si ce n’est l’affaire de détournement de fonds et qui a conduit à l’arrestation de Paul Okoye par l’EFCC suite à une plainte déposée contre lui par son frère jumeau Peter Okoye qui est véritablement à la base de cette division à nouveau. La version de Mr P est vraiment attendue pour situer tous les fans du groupe sur cette nouvelle crise.