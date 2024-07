Paul Okoye de P-Square et son frère aîné Jude ont été arrêtés par la Commission des Crimes Économiques et Financiers (EFCC). Cela fait suite à un détournement de fonds orchestré par Jude Okoye dont Paul était complice. Libérés, le frère jumeau de Peter Okoye s’est exprimé sur son compte Instagram en confiant sa source de richesse.

Paul Okoye de P-Square arrêté puis relâché par la EFCC

Une affaire de détournement de fonds avait il y a peu impliqué Paul Okoye encore Rubeboy, membre de la formation nigériane P-Square avec son frère jumeau Peter Okoye et de leur frère aîné Jude. Il s’agissait d’acheter le catalogue musical du groupe approché par une société dont l’argent a été détourné vers une autre société dénommée Northside Music et dirigée par la femme de Jude Okoye. D’ailleurs, les fonds détournés sont des acquis de Paul et Peter Okoye depuis 2007 où le groupe P-Square brillait dans l’industrie musicale africaine et particulièrement nigériane.

Après que l’affaire soit arrivée à la Commission des Crimes Économiques et Financiers (EFCC) du Nigeria et les comptes de Jude Okoye ainsi que ceux Paul Okoye soient gelés, ils ont été interpellés. Entendus par les autorités policières de l’agence anti-corruption, les deux frères ont été relâchés.

Rapidement, Rubeboy s’est saisi de son compte Instagram pour s’exprimer après sa libération pour dissiper tout doute dans l’esprit de ses nombreux fans en partageant même le logo de l’aigle de la EFCC. ‘’Yeux d’aigle, tout est clair. Je ne suis pas un voleur, ohh. C’est juste de la bonne musique. Maintenant, revenons à la musique la semaine prochaine !! Nouvelle musique !! Vitamine D’’, écrit-il.

Cependant, marié récemment, Paul Okoye a surpris il y a quelques jours son épouse, Ivy Ifeoma, avec une voiture de luxe SUV Range Rover en guise de ‘’cadeau de bienvenue’’. Tout heureux, le chanteur a partagé une photo de la balade sur ses stories Instagram, avec en légende : ‘’Mon bébé, utilise ce bébé pour pousser très bien l’autre bébé’’. Sa femme aussi qui se trouve actuellement aux États-Unis, a partagé la bonne nouvelle sur sa page, en publiant des photos de son nouveau véhicule avec la légende : ‘’Nouveau bébé de mon bébé’’.