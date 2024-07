Rema est un artiste nigérian apprécié dans les quatre coins du monde. S’il réussit a fait des performances extraordinaires dans sa carrière musicale, c’est grâce aux prières de sa mère qui a beaucoup souffert.

Rema : ‘’C’est une maman formidable. C’est grâce à elle que je réussis et ses prières’’

Le jeune chanteur nigérian, Rema a depuis 2019 une formidable ascension dans l’univers musical grâce à sa chanson ‘’Iron man’’, qui figurait sur la playlist d’été 2019 de l’ancien Président américain, Barack Obama. Mais, c’est surtout son titre ‘’Calm Down’’, en collaboration avec la jeune chanteuse américaine, Selena Gomez, qui a conforté sa position à l’international.

S’il est aujourd’hui un artiste adulé dans le monde dans le rythme Afro-Beat qu’il a choisi d’épouser à l’image de ses aînés comme Davido, Burna Boy, Asake et Tekno, Divine Ikubor alias Rema est la force de ne pas abandonner suite aux difficultés de sa mère. Poussé par la volonté d’aller de l’avant dans sa carrière musicale, il est reconnaissant à sa génitrice qui l’a inspirée.

A travers une interview avec Capital Xtral London, Rema s’est confié. ‘’J’en avais assez de voir ma mère faire des randonnées tous les jours. Elle n’avait même pas d’argent pour se déplacer en bus ou à vélo. J’ai donc dû passer à l’étape suivante le plus vite possible’’, déclare-t-il. Et d’ajouter : ‘’C’est une maman formidable. C’est grâce à elle que je réussis et ses prières. Elle est vraiment fière de moi. Dès que j’ai gagné de l’argent, je lui ai acheté une voiture dès que possible. Nous sommes allés dîner, puis je lui ai donné cette voiture. Beaucoup de garçons achèteraient d’abord leur propre voiture, mais j’étais toujours en déplacement, mais je devais d’abord acheter une voiture pour ma mère’’.

Cependant, l’Afro-Beat n’était pas le premier choix musical du chanteur de 24 ans. Selon lui, il a commencé sa carrière en tant qu’artiste gospel. ‘’Venant d’une famille très chrétienne, il était naturel pour moi de faire de la musique. Mais en enregistrant des chansons gospel, j’ai remarqué que mes progrès n’étaient pas ceux que j’avais espérés’’, affirme-t-il. Avant d’avouer : ‘’J’avais une prof de mathématiques qui avait un gros derrière, et je me suis retrouvé à aller à l’école juste pour l’admirer. J’ai commencé à chanter sur les femmes, et j’ai réalisé que la musique gospel n’était pas ma voie’’.