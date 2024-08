Un mois après avoir donné naissance à son deuxième enfant, la célèbre Sharon Okpamen est morte. A travers un message sur Instagram, son collègue Stanley Ontop a annoncé la tragique nouvelle qui vient bouleverser Nollywood.

Le monde du cinéma en deuil : Sharon Okpamen succombe après un coma post-accouchement

Selon des informations rapportées par la presse nigériane, Sharon Okpamen serait tombée dans le coma après son accouchement. Elle n’a pu s’en sortir. Son décès a été annoncé par son collègue Stanley Ontop. Sur son compte Instagram, il a partagé la nouvelle du décès de Sharon Okpamen. « L’actrice de Nollywood Sharon Okpamen est malheureusement décédée. C’est un jour triste pour Nollywood et l’industrie du divertissement d’Edo. Sharon, qui était cinéaste, actrice, entrepreneuse et humanitaire, a laissé un vide important dans l’industrie. », a-t-il écrit.

Sharon Okpamen, qui se décrit comme actrice, cinéaste, chanteuse et entrepreneuse avait partagé une publication le 31 juillet sur son compte Instagram pour annoncé la naissance de son deuxième enfant. Edo Online Television la félicitait même: « Félicitations à une fille, actrice et mère Edoid, Sharon Eonorese Okpamen alors qu’elle accueille son nouveau bébé avec son mari. »

D’après le Nigerian Tribune , Sharon Okpamen a commencé sa carrière d’actrice en 2010 avec le film Touch Not My Crown, un rôle qui lui a été confié par John Okafor, également connu sous le nom de Mr Ibu. Au fil des ans, Sharon est apparue dans plus de 100 films et s’est fait un nom à Nollywood. En plus de jouer, elle a produit son propre film, Night Hustlers.