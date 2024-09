Découvrez comment obtenir un permis de travail au Canada malgré les nouvelles restrictions. Informez-vous sur les options d’immigration, les démarches légales et les secteurs en demande pour les travailleurs étrangers. Trouvez la meilleure voie pour réussir votre projet d’expatriation.

Obtenir un permis de travail au Canada, désormais plus difficile

Le Canada a récemment mis fin à sa politique qui permettait aux détenteurs d’un visa visiteur de demander un permis de travail au Canada sur place. Cette mesure, instaurée en 2020 pour aider les étrangers coincés à cause de la pandémie, a été une bouée de sauvetage pour de nombreux travailleurs africains. Aujourd’hui, ce changement brise les espoirs de plusieurs candidats à l’immigration.

Cette politique a facilité le recrutement dans des secteurs en pénurie, mais selon Christian Yopa, expert en immigration, elle était une exception. Il rappelle que transformer un visa de visite en permis de travail au Canada n’a jamais été la norme, bien qu’elle ait profité à de nombreux secteurs. Désormais, les autres procédures pour obtenir un permis de travail au Canada restent accessibles, mais elles sont souvent plus longues et complexes.

Selon RFI, malgré tout, le Canada, toujours en quête de main-d’œuvre, demeure une destination attrayante pour les immigrants, même si les voies pour y parvenir sont plus restreintes. Les candidats africains devront désormais s’adapter aux nouvelles règles et explorer d’autres options pour travailler légalement dans le pays.

Témoignage d’Hippolyte sur la vie au Canada

Pour obtenir un permis de travail au Canada, il vaut mieux entreprendre la démarche auprès de l’ambassade du pays de départ. Il est clair que la procédure prendra plus de temps, mais une fois acceptée, elle permettra à l’acquéreur de travailler et de percevoir un salaire quelque temps seulement après son arrivée dans le pays.

Hippolyte, un Ivoirien qui a déménagé au Canada avec femme et enfants, raconte avoir travaillé deux jours après son arrivée. “J’avais déjà un logement qui m’attendait lorsque je suis arrivé. Je le savais avant de prendre l’avion avec mon épouse et mes deux filles, donc nous nous sommes tout de suite sentis chez nous. À peine avions-nous posé les valises que je suis allé en repérage pour connaître le chemin menant à mon lieu de travail. Deux jours après mon arrivée, j’étais présenté à mes collègues et, depuis, tout se passe bien”, dit-il avant d’ajouter : “Mais ce type de confort, vous ne pouvez l’espérer que lorsque toutes les démarches sont faites de manière légale avant de quitter votre pays.”

Ces dernières années, le Canada est devenu pour les travailleurs africains une destination de rêve. Plusieurs milliers d’Africains ont quitté leur territoire entre 2020 et 2024 pour travailler dans des secteurs qui peinent à recruter.