Le Bayer Leverkusen a remporté la Supercoupe d’Allemagne en battant Stuttgart aux tirs au but. Avec cette victoire, le défenseur ivoirien Odilon Kossounou s’offre un nouveau titre.

Allemagne : Odilon Kossounou et le Bayer remportent la Supercoupe

Un nouveau trophée pour Odilon Kossounou. Face à Stuttgart Supercoupe d’Allemagne, le Bayer Leverkusen, bousculé, a tenu son rang. Après le nul 2-2 au terme du temps réglementaire, les deux équipes se sont donc départagées lors de la séance de tirs aux buts. Une séance remportée par le Bayer (4 tirs à 3).

Odilon Kossounou et ses équipiers s’adjugent un troisième trophée durant cette année 2024. Après la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne, le club dirigé par Xabi Alonso remporte Supercoupe. Un trophée qui vient remplir l’armoire du défenseur qui avait remporté la CAN 2023 avec les Éléphants de Côte d’Ivoire.