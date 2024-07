81 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Ethan Mbappé est la nouvelle recrue du Losc Lille. Le jeune milieu de terrain de 17 ans vient de s’engager avec le Losc Lille.

Ethan Mbappé débarque à Lille !

Après avoir quitté le Paris Saint-Germain, Ethan Mbappé tient son nouveau club. Le jeune frère de Kylian Mbappé s’est engagé avec Lille. « Le LOSC est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Ethan Mbappé (17 ans) avec les Dogues. Le milieu de terrain français a paraphé ce jour un engagement de 3 saisons avec le club lillois », annonce le club de Ligue 1 sur son site internet.

Le jeune joueur formé au PSG va poursuivre l’aventure en Ligue 1 contrairement à son frère ainé qui a posé ses valises au Real Madrid. « Nous sommes très heureux d’accueillir Ethan au LOSC, dans le Nord, à Lille. La stratégie du club, et plus que jamais avec l’arrivée de Bruno Genesio, repose en partie et avec succès sur le développement et l’intégration de jeunes talents prometteurs. Ethan incarne parfaitement ce profil et trouvera au LOSC tout ce qui lui permettra de continuer sa progression, son développement et d’accéder au plus haut niveau », a réagi Olivier Letang, président du club.