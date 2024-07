L’attaquant de l’équipe de France Olivier Giroud a pris sa retraite internationale. L’annonce a été faite lundi 15 juillet par l’intéressé même sur ses canaux digitaux officiels.

Olivier Giroud prend sa retraite internationale avec l’équipe de France

Entre l’attaquant Olivier Giroud et la sélection française de football, l’aventure a pris fin. Le joueur de 37 ans a annoncé la nouvelle ce lundi à travers ses réseaux sociaux. Ce dernier a décidé de mettre un terme à sa carrière au sein de l’équipe de France. Après l’élimination de la France en demi-finale de l’Euro 2024 face à l’Espagne (2-1), l’actuel pensionnaire de Los Angeles FC a voulu raccrocher permettant aux jeunes d’avoir une chance en sélection nationale.

Dans un message très émouvant Olivier Giroud a fait ses adieux aux fans. « Le moment tant redouté est arrivé : celui de dire adieu à l’Équipe de France. Six ans, jour pour jour, après avoir remporté la Coupe du monde. C’était le 15 juillet 2018 », a d’abord lancé l’ancien joueur de Milan AC. Le meilleur buteur de l’équipe de France n’a pas manqué de remercier le sélectionneur, le staff, ses coéquipiers ainsi que les fans pour la confiance et le soutien.

« En intégrant cette équipe, j’ai trouvé avec les joueurs et le staff une deuxième famille. Nous nous sommes toujours soutenus, nous avons vécu les joies et les déceptions, les victoires et les défaites, les rires et les larmes, mais toujours unis et solidaires (…) Nous sommes devenus une bande de potes inséparables sous l’œil attentif d’un homme : le coach, Didier Deschamps, que je remercie pour sa confiance. Malgré nos hauts et nos bas, il m’a permis de devenir le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 57 buts en 143 sélections… », a fait savoir le joueur qui a passé 13 ans sous le maillot tricolore.