Pour le compte de mois d’août 2024, la Sierra Léone a pris les commandes de la présidence du Conseil de sécurité des nations Unies (ONU) après la Russie. L’information a été dévoilée le mardi 06 août 2024.

La Sierra Leone va désormais présider le conseil de sécurité de l’ONU

Pour le compte de cette année, la Sierra Leone va présider à l’élaboration de l’ordre du jour et aux différentes activités pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. La nouvelle a été annoncée par le Président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio. «Après plus d’un demi-siècle, la Sierra Leone présidera l’élaboration de l’ordre du jour, les réunions et les activités du premier organisme mondial de maintien de la paix et de la sécurité internationales », a indiqué le chef de l’Etat sierra-léonais.

En effet, le Président Julius Maada Bio va jouer plusieurs rôles. Tout à d’abord, il va « favoriser un dialogue productif entre les parties, fondé sur la confiance et le respect mutuels, qui aboutisse à des résolutions pacifiques et durables des conflits et à une résolution collective d’autres défis mondiaux», peut-on lire sur le réseau social X du président.

Selon les services de communication de la présidence du Burkina Faso, le président Julius Maada Bio va séjourner chez son homologue burkinabè Ibrahim Traoré pour 24 h ce mercredi 07 août 2024. Ce serait un moment pour les deux de discuter autour du renforcement de la coopération entre la Sierra-Léone et le Burkina Faso.