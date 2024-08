Plusieurs pays africains disposent d’importantes réserves d’or, une richesse naturelle qui impacte positivement le positionnement économique de ces nations. Dans le dernier rapport du Conseil mondial de l’Or (CMO), 10 pays se distinguent en affichant les plus gros chiffres en matière de réserves d’or sur le continent africain.

Quels sont les pays africains avec les plus importantes réserves d’or en 2024 ?

Dans le top 10 des pays ayant les plus importantes réserves d’or en 2024, trois pays d’Afrique du Nord sont en tête : l’Algérie, la Libye et l’Égypte. L’Algérie occupe la première position avec 173,56 tonnes d’or. La Libye et l’Égypte suivent avec respectivement 146,65 tonnes et 126,57 tonnes. Ce top 10 africain est complété par l’Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria, l’île Maurice, le Ghana, la Tunisie et le Mozambique

Rang Pays Quantité d’or (tonne) 1er Algérie 173,56 2e Libye 146,65 3e Egypte 126,57 4e Afrique du Sud 125,44 5e Maroc 22,12 6e Nigeria 21,37 7e Île Maurice 12,47 8e Ghana 8,74 9e Tunisie 6,84 10e Mozambique 3,94

L’absence des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) dans ce top 10 ne les rend pas pour autant moins significatifs. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont également des producteurs d’or. Malgré une situation économique difficile due aux récents coups d’État, ces trois pays misent sur leurs ressources naturelles, dont l’or, pour se relancer. En 2022, l’or représentait 25 % du budget national du Mali, avec une production de 72,2 tonnes. Pour la même période, la production aurifère s’élevait à 57,6 tonnes au Burkina Faso.

Aujourd’hui, le Burkina Faso envisage même de raffiner sur place son or brut. « Il n’est plus question pour nous d’amener notre or à l’extérieur pour le raffiner. Nous le raffinerons sur place, nous connaissons la teneur réelle de l’or brut qui sort. C’est très important », déclarait Ibrahim Traoré lors du lancement de la construction d’une raffinerie d’or.

Où se trouvent les plus grandes réserves d’or dans le monde en 2024 ?

La production d’or à l’échelle internationale est dominée par les États-Unis avec 8 133 tonnes. L’Allemagne se positionne au deuxième rang avec 3 352 tonnes d’or. Suivent ensuite l’Italie (2 452 tonnes), la France (2 437 tonnes) et la Russie (2 336 tonnes).