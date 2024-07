Dans le but de lutter contre l’orpaillage illégal en Côte d’Ivoire, le Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly a effectué une descente dans le District des Savanes (Kong, Boundiali, Korhogo). Une initiative qui vise à sensibiliser la population sur cette pratique illégale dans le pays.

Côte d’Ivoire : le gouvernement veut éradiquer le phénomène d’orpaillage illégal

Dans le cadre de la volonté politique du gouvernement d’éradiquer le phénomène de l’orpaillage illégal en Côte d’Ivoire, le ministre en charge de l’énergie, a échangé avec la population. C’était lors d’une tournée effectuée sur deux jours (du 18 au 20 juillet 2024). À l’issue de cette tournée, plusieurs décisions ont été prises par les autorités.

À cet effet, la question de révision du code minier a été au menu pour prendre en compte la superposition des exploitations minière artisanale et à petite échelle à l’intérieur des titres miniers, la création d’un comptoir national d’achat d’or avec association de privés nationaux ; la création d’une unité d’affichage de l’or et l’intensification de la répression de l’illégalité et renforcement des moyens de lutte contre l’orpaillage illicite.

La surveillance satellitaire des sites pour optimiser davantage la lutte contre l’orpaillage illégal. In fine, a été accentuée par l’autorité lors de sa tournée. Ainsi, des mécanismes pour amener les nationaux à s’intéresser à la pratique de l’orpaillage légal seront mis en place. Le ministre Sangafowa-Coulibaly a exhorté la population a fait preuve de fermeté afin de faire toute chose dans la légitimité.

Par ailleurs, le gouvernement précise que l’orpaillage illégal ne restera pas impuni. « Gouvernement ivoirien ne saurait laisser prospérer l’orpaillage illégal. Cet engagement du président Alassane Ouattara exige de chaque citoyen une prise de conscience collective pour éradiquer cette pratique d’une autre époque. », a-t-il insisté.

Les honorables et chefs traditionnels ont réitéré leur engagement à accompagner le gouvernement dans cette lutte. « Nous adhérons entièrement à l’action du gouvernement et nous pouvons vous assurer de la réussite de cette mission « , indique le chef de canton de Korhogo.