Dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illicite, 31 personnes ont été interpellées à Fronan, a déclaré le procureur de la République, près le Pôle pénal, économique et financier.

Orpaillage illicite : Plusieurs individus interpellés à Fronan

« Un détachement du Groupement spécial de lutte contre l’orpaillage illicite, dit GS-LOI, a procédé, dans le cadre de la lutte contre l’exploitation minière illicite, à l’interpellation, dans la sous-préfecture de Fronan (la forêt classée de KOBO), de plusieurs personnes de diverses nationalités (10 Ivoiriens, 12 Chinois, 4 Ghanéens, 3 Togolais, 1 Burkinabé et 1 Tchadien). Cette interpellation a eu lieu sur des sites d’orpaillage illégaux exploités par des ressortissants de nationalité chinoise, dont les nommés XU ZONG et ZU QI », a révélé dans un communiqué le procureur de la République, près le Pôle pénal économique et financier, Mme Kamagaté née Amoatta Nina Claude Michelle.

Le procureur de la République indique, par ailleurs, que lors des investigations, des pelles hydrauliques, des véhicules, des motocyclettes, du numéraire, de l’or, des flacons de mercure, des armes et munitions de guerre ont été saisis.

Le procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier n’a pas manqué de souligner que la destruction du sol, de la flore et de la faune ainsi que, l’exploitation minière illicite constituent des infractions en matière de métaux précieux et de criminalité environnementale.

Il faut aussi noter que l’exploitation illicite de pierres et métaux précieux cause la destruction du sol, de la flore et de la faune. C’est d’ailleurs pourquoi la prospection, la recherche, l’exploitation, l’extraction et la commercialisation des substances minérales sont réglementées par la loi n° 2014-138 du 24/03/2014 portant code minier et sont soumises à une autorisation administrative préalable.

Les individus interpellés ont été déférés devant le Parquet le 14 novembre 2023. Une information judiciaire a été ouverte contre eux pour exploitation de substances minérales sans titre minier, prospection, exploitation et commercialisation illégales des pierres et métaux précieux et blanchiment de capitaux.

Toutes ces personnes ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt. Les investigations se poursuivent et pourraient aboutir à d’autres interpellations, a soutenu le procureur de la République.