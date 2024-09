Depuis plusieurs semaines, les partisans d’Alassane Ouattara l’invitent à se représenter à l’élection présidentielle de 2025. Une sollicitation de candidature qui, selon Simone Ehivet, va à l’encontre des lois du pays.

Côte d’Ivoire : Simone Gbagbo réagit à une éventuelle candidature d’Alassane Ouattara en 2025

Dans une interview accordée à France 24, l’ex-épouse de Laurent Gbagbo a clairement désapprouvé les appels à la candidature d’Alassane Ouattara. « Les membres de son parti annoncent et proclament chaque jour qu’il va être leur candidat. Maintenant, a-t-il le droit d’être candidat ? », s’est-elle interrogée.

L’ancienne Première Dame indique qu’au regard des lois, Alassane Ouattara est à son dernier mandat et ne peut, normalement, plus se présenter à l’élection présidentielle. « Quand nous regardons nos textes, il n’avait pas déjà le droit d’être candidat en 2020. Aujourd’hui, il en a encore moins le droit », a affirmé Simone Ehivet.

Au sein du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), il n’y a plus de doute sur la candidature d’Alassane Ouattara. Ils ont dépassé cette étape et s’activent actuellement pour lui offrir une victoire écrasante. En avril dernier, Adama Bictogo affirmait déjà que le Président de la République a bel et bien le droit d’être candidat à sa propre succession en 2025.

Un quatrième mandat en perspective qui trouverait son fondement dans la « Troisième République » née de la révision constitutionnelle de 2016. D’ailleurs, les membres du RHDP ne considèrent pas le mandat en cours comme un « troisième mandat ». Pour eux, la révision constitutionnelle avait remis le compteur à zéro.