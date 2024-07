9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’artiste ougandais, Eddy Kenzo est un homme heureux. Partageant sa vie avec une femme politique de son pays, il est passé à une première étape de leur union en procédant à des fiançailles avec elle. En attendant, prochainement le mariage civil.

Eddy Kenzo n’est plus célibataire

Le célèbre chanteur ougandais, Eddy Kenzo confronté à des ennuis judiciaires au mois d’avril dernier avec sa jeune homologue camerounaise, Gasha pour vol de droit d’auteur, peut penser à présent à sa vie sentimentale avec la Députée ougandaise et Ministre en charge des minéraux, Phiona Nyamutoro, avec qui il file depuis des années le parfait amour. Pour ne pas partager une simple union ensemble, l’interprète du tube ‘’Sitya Loss’’, sorti en 2014, a décidé de franchir une étape importante.

L’artiste de 34 ans qui a notamment collaboré dans des chansons avec ses collègues ivoiriens comme Bebi Philip et Vitale (tous deux mariés légalement il y a peu), a procédé à ses fiançailles avec la femme politique de 37 ans le samedi 29 juin lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au domicile de sa compagne dans la commune de Nebbi, au Nord-ouest de l’Ouganda. Le couple très heureux de cette célébration qui marque un tournant décisif dans leur idylle ont partagé chacun des photos de la cérémonie sur leurs différents réseaux sociaux.

C’est d’abord, le chanteur qui a publié une série de photos entourées de quelques proches en écrivant ce message : ‘’Première étape faite’’, sur son compte Instagram. De son côté, Phiona Nyamutoro, a également partagé les photos sur son compte Facebook, avec la publication : ‘’Le meilleur homme au monde c’est Eddy Kenzo, mon meilleur ami’’. D’ailleurs, le mariage civil entre Eddy Kenzo et l’une des femmes les plus puissantes d’Ouganda est prévu pour les prochains. On espère qu’il sera grandiose comme celui du chanteur nigérian, Davido qui a invité de nombreuses célébrités américaines et nigérianes.