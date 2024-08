À travers un message sur son compte Instagram, le célèbre acteur nigérian Yul Edochie a pris position dans le conflit opposant les frères Okoye de l’ancien duo P-Square.

P-Square en guerre, Yul Edochie opte pour la distance entre les frères Okoye

En début de semaine, Peter Okoye alias Mr P enflammait la toile avec deux lettres contre son frère jumeau Paul Okoye alias Rudeboy. Des lettres qui sont venues confirmer un nouveau conflit entre les deux artistes qui formaient le duo magique, P-Square. Depuis, les avis pleuvent sur ce différend. Si Peter Obi rêve de revoir le duo, en allant même rendre visite à Paul Okoye mardi dernier, Yul Edochie milite pour la séparation définitive des deux frères jumeaux.

Le célèbre acteur nigérian Yul Edochie a exprimé ses opinions sur la querelle chez P Square sur son compte Instagram. Le pasteur autoproclamé a fait valoir que parfois, c’est la distance plutôt que la proximité qui conduit à la véritable paix. Pour lui, le fait de rechercher la proximité pourrait être préjudiciable à certaines personnes et que, pour d’autres, garder une certaine distance peut être essentiel à leur bien-être.

« Je vois des gens dire Rudeboy, va faire la paix avec ton frère, Mr P, va faire la paix avec ton frère, ça me fait rire. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas ce qu’est la vie. Parfois, la vraie paix vient du fait de rester séparé. Parfois, même certains membres de la famille doivent être bloqués pour parvenir à la paix. Parfois, il suffit d’établir des relations avec des gens à distance pour avoir la paix. Essayer d’être proche vous tuera. La vie est courte, surtout pour les hommes. Les petites choses ne font pas tomber les hommes. Trop de stress. C’est pourquoi nous avons tant de veuves partout. Il faut donc être déterminé dans sa vie. Et la vie est une affaire personnelle. Bloquez tous ceux qui doivent être bloqués pour avoir la paix. Ne regardez pas en arrière. Battez-vous pour vous-même. Restez en vie. C’est bien de voir P-Square ensemble. Mais s’ils doivent rester séparés pour être heureux et en vie pour nous, laissez-les rester séparés. Nous les aimons malgré tout », a-t-il écrit.

Paul et Peter, doivent-ils définitivement s’observer à distance ? P-Square donc à jamais parti ?