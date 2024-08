Jude Okoye, l’ainé des jumeaux Peter et Paul de l’ancien duo P-Square, a brisé le silence dans le nouveau conflit qui oppose les deux frères. À son tour, Jude, a nié les accusations de Peter alias Mr P. Des accusations que ce dernier a listées lundi dernier dans deux longues lettres pour Paul alias Rudeboy.

Jude Okoye se défend dans le nouveau conflit chez P-Square : « Peter et Paul doivent régler leurs problèmes sans moi »

Jude, l’aîné de la famille Okoye, était le manager de P-Square. Il a abordé ces dernières heures le nouveau conflit au sein de P-Square. C’était notamment lors d’une session en direct sur Instagram. Jude a nié les accusations de fraude de Peter. Pour lui, Mr P a « déformé » les faits de façon frauduleuse.

Jude a souligné que sa famille était en ordre et que Paul et Peter devraient se concentrer sur la résolution de leurs propres problèmes. « Ces deux [Peter et Paul] ont des enfants qui sont adolescents. S’ils étaient en Amérique, ils seraient grands-pères aujourd’hui. Pourquoi Peter m’a-t-il toujours impliqué dans leur combat ? C’est parce qu’il avait l’impression que les gens appelaient toujours Jude, l’aîné, [pour lui dire] « va régler tes frères, va mettre de l’ordre dans ta famille. Que veux-tu dire par « va mettre de l’ordre dans ta famille » ? Ma famille est en ordre. Qu’ils mettent de l’ordre dans leur famille. S’ils font des affaires ensemble, qu’ils mettent de l’ordre dans leur famille. J’ai essayé au point de me sacrifier. », a lancé le grand frère des deux artistes qui formaient le terrible duo, P-Square.

Jude demande ainsi à ses frères d’assumer la responsabilité de leurs propres actions et entreprises, plutôt que de compter sur lui pour résoudre leurs conflits. P-Square devra-t-il revenir ? Jude Okoye ne se voit pas forcer cette nouvelle réconciliation.