Les voix se lèvent pour aider Peter et Paul Okoye de l’ancien duo P-Square à régler leur conflit. Dernièrement, la chanteuse nigériane Teni a fait une proposition surprenante aux deux frères jumeaux.

Teni à P-Square : « Réglez ça avec un combat ! »

Depuis maintenant plusieurs semaines, les frères Okoye de l’ancien duo P-Square ont toujours du mal à enterrer la hache de guerre. En dépit des multiples tentatives de Peter Obi pour les réconcilier, la tension semble toujours être au beau fixe entre les deux frères jumeaux. Face à cela, la chanteuse nigériane, Teni pense avoir la bonne solution.

Pour Teni, les deux frères de l’ancien P-Square feraient mieux de se battre dans un combat sans merci pour mettre fin à leur guerre. « P-Square, si vous ne parvenez pas à régler votre problème, il serait mieux de faire un combat. C’est la meilleure solution » , a déclaré Teni dans une vidéo. Une drôle d’idée de Teni qui a eu le mérite d’amuser la toile.

A nouveau séparés, Mr P et Rudeboy de l’ancien P-Square continuent de faire la musique, mais dans une carrière solo. Les véritables raisons des problèmes entre les deux frères restent floues, mais tout part, selon Rudeboy, des tentatives de son frère, de vouloir le faire emprisonner. Ce qu’a démenti Peter Okoye.

De son côté, 2baba (2Face) s’est aussi mêlé à ce nouveau conflit chez P-Square. Il a partagé sur son compte Instagram une version remixée du tube Forever du duo. De plus, il a exprimé son amour et son soutien aux deux frères. Son message appelle à l’unité et à la fin du conflit. L’intervention de 2baba est une rare démonstration publique de soutien de la part d’un autre poids lourd de l’industrie. Elle met en évidence l’inquiétude et l’impact du conflit sur la communauté musicale.