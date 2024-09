Ce 02 septembre 2024 marque la 52ᵉ année de naissance de Lola Omotayo Okoye femme du célèbre artiste nigérian Peter Okoye (Mr P) de l’ancien duo P-Square. Alors que les deux frères se déchirent sur les réseaux sociaux depuis des jours maintenant, Peter a tenu fêter l’anniversaire sa chérie en famille avec les enfants de Paul.

Anniversaire en famille : Peter Okoye fête les 52 ans de Lola Omotayo au milieu des querelles chez P-Square

En plein conflit avec Paul Okoye (Rudeboy) avec qui il formait le duo P-Square, Peter Okoye (Mr P) a publié ces dernières heures en story sur son Instagram, des photos de lui avec sa femme, Lola, et leurs enfants alors qu’ils étaient à Atlanta aux États-Unis. Les enfants de Paul étaient également présents sur les images. C’est notamment à l’occasion de la célébration des 52 ans d’anniversaire de sa femme.

Peter a même profité pour adresser ses vœux d’anniversaire les plus sincères à sa femme alors qu’elle célébrait son 52ᵉ anniversaire, en déclarant : « Joyeux anniversaire spécial à ma chère épouse. » De son côté, Lola Omotayo Okoye, femme du vétéran de P-Square a, sur sa page Instagram, partagé un collage vidéo d’elle-même, affirmant que fêter ses 52 ans est une étape remarquable.

« Avoir 52 ans est une étape remarquable, un témoignage de la résilience et de la grâce qui accompagnent chaque année. J’ai traversé des épreuves et des tribulations, mais nous sommes là, debout. Cette année, je prie pour que mon cœur soit rempli de gratitude pour les expériences qui m’ont façonnée et les leçons qui ont enrichi ma vie. Je célèbre la richesse de mon parcours et j’attends avec impatience les aventures qui m’attendent. Je suis reconnaissante pour tout ce que j’ai traversé et je remercie ma famille et mes amis proches qui m’ont aimée à travers tout cela. Dieu est bon, tout le temps. Je suis un bébé de bout en bout. L’animal de compagnie de Dieu. Sucette !. », a écrit Lola Okoye.

La célébration de cet anniversaire marque-t-elle un grand pas pour une nouvelle réconciliation de P-Square ? Les semaines à venir nous le dirons.