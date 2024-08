Rien ne va chez les Okoye, famille du célèbre duo nigérian P-Square. À la suite des lettres d’explication de Peter pour son frère jumeaux Paul, Ify Okoye épouse de l’ainée Jude, a unfollow sur Instagram Lola Omotayo, l’épouse de Mr P. Cette dernière, en réaction à ce geste, a privilégié la sérénité.

Lola Omotayo garde la tête haute au milieu des tensions entre les Okoye

P-Square est à nouveau en conflit. C’est notamment pour une affaire liée à des fonds détournés qui a conduit à l’implication de l’EFCC et à la détention de Jude, l’ainée. Si entre les frères Okoye ça se déchire, leurs femmes qui devraient les ramener à la raison, sont également en guerre. Lundi, après les deux lettres de Peter à Paul, Ify Okoye, l’épouse de Jude, s’est désabonné de Lola Omotayo Okoye, l’épouse de Peter, sur Instagram. On sait tous ce que ce geste signifie.

Ce mercredi, Lola Omotayo Okoye, l’épouse de Peter Okoye a réagi pacifiquement. Lola a en effet, choisi de répondre avec grâce plutôt que de s’adresser directement au non-suivi de sa belle-sœur. Elle a posté une photo d’elle sur Instagram, accompagnée d’une légende qui met en valeur son approche de la vie. A travers son message, Lola a souligné son engagement à se concentrer sur son propre chemin, permettant à ses actions de parler plus fort que les mots. Cette réponse suggère qu’elle choisit de s’élever au-dessus à la guerre chez P-Square et de maintenir sa dignité.

« Avec une vertu inébranlable et une force tranquille, elle se concentre sur son chemin, laissant ses actions parler plus fort que les mots », a-t-elle sagement écrit sur le réseau social. Aussi, en dépit du fait qu’Ify Okoye ne la suit plus, Lola Omotayo est toujours abonnée à sa belle-sœur sur Instagram. Une manière de montrer qu’elle reste ouverte pour une nouvelle réconciliation de P-Square ?

Cette réconciliation de P-Square, Peter Obi y travaille déjà. L’ancien gouverneur d’Anambra était mardi chez Paul Okoye alias Rudeboy. Les frères Okoye bientôt de nouveau réunis ? Les fans du duo nigérian en rêvent.