Depuis la matinée du jeudi 14 mars 2024, la majorité des populations de Côte d’Ivoire est coupée du reste du monde. Et pour cause, le réseau internet chez les opérateurs MTN et Orange est interrompu. Suite à ce constat, le ministre en charge de la Transition Numérique et de la Digitalisation, Kalil Ibrahim Konaté a donné de la voix.

Réaction du MTND, Kalil Ibrahim Konaté sur la coupure d’internet chez MTN et Orange en Côte d’Ivoire

La grosse panne constatée chez les deux opérateurs de Côte d’Ivoire, Orange et MTN, n’a pas laissé le ministre de la Transition Numérique et de la Digitalisation, Kalil Ibrahim Konaté indifférent. À travers une note, ce dernier a réagi en qualifiant cette situation d’incident inédit et inhabituel malgré toutes les dispositions prises par les opérateurs pour prévenir de telles situations.

Selon le ministre, l’impact de cette panne d’internet s’est fait ressentir dans tout le pays, surtout le secteur économique comme la banque et le transport où tout est aux arrêts. Kalil Konaté n’a pas manqué d’indiquer dans sa note parvenue à l’AIP que vue la complexité de cette panne, la réparation des câbles sous-marins, mis en cause, pourrait aller jusqu’à une semaine en haute mer.

Le ministre la Transition Numérique et de la Digitalisation en Côte d’Ivoire a tout de même tenu à rassurer les citoyens que toutes dispositions sont prises pour que régulariser la situation dans un meilleur délai. Il a également souhaité à ce que des options alternatives dont le satellite soient pensées en vue de prévenir définitivement de telle panne.