Le marché et la concurrence sont rudes. Mais pour ce Centrafricain qui réside à Douala au Cameroun, il n’est pas question de baisser les bras malgré les difficultés. Depuis des années, il multiplie des projets et interventions afin de se faire une place et un nom au sein de la profession au Cameroun.

Pascalito Rockeffeler, de non vrai nom Rock Pascal Ouatandji a déjà passé, « une dizaine d’années » au Cameroun. Ce natif de Bangui en Centrafrique, est « certifié en communication marketing digitale et le webdesign depuis 3 ans » au Cameroun. Et c’est dans ce pays, qu’il compte parfaire ses connaissances dans le domaine.

Dans ce métier de webdesigner freelance, Pascalito Rockeffeler explique, que « les difficultés sont énormes ». La principale difficulté, est liée au marché qui reste encore très restreint dans la ville de Douala. C’est ainsi, « qu’on se bat au quotidien pour gagner les marchés », a expliqué Pascalito Rockeffeler.

En plus de ce problème, s’ajoutent quelques soucis d’ordre technique. Ce problème, est lié à l’accès à Internet. A ce jour expliquent plusieurs sources, « l’accès à une connexion Internet stable et rapide reste un problème » dans la ville de Douala. Le coût de la connexion Internet aussi, ne facilite pas les activités d’un webdesigner freelance dans la ville.

En plus du coût élevé de la connexion Internet, « la qualité des infrastructures comme l’électricité, et les équipements informatiques », sont insuffisants et empêchent le développement réel du métier à Douala. En dépit de ces nombreux freins, Pascalito Rockeffeler se dit prêt à « se battre pour qu’un jour, mon bureau en communication digitale et studio photo shooting voit le jour » à Douala. Car explique-t-il, « je souhaite que les partenaires puissent croire à ce que je fais » au quotidien au Cameroun afin de valoriser ma patrie, la Centrafrique.

Aujourd’hui et malgré les distances, Pascalito Rockeffeler continue de garder un contact, avec la Centrafrique. Le but explique-t-il, « c’est de rentrer pour faire valoir mon talent et aider les autres » dans mon pays. Je pourrais penser, « à l’enseignement car j’aime beaucoup enseigner et transmettre mes savoirs aux autres ».

Il faut savoir que malgré quelques difficultés, il y a plusieurs opportunités pour les Webdesigners au Cameroun. Ces opportunités, sont liées à l’expansion des startups dans le pays et à la volonté de nombreuses entreprises qui comptent, améliorer leur présence en ligne. Et ce métier, permet aux Webdesigners installés au Cameroun, de travailler sur plusieurs projets variés et à l’international. C’est le cas de Pascalito Rockeffeler qui collabore avec quelques promoteurs à Bangui en Centrafrique.