Entre la ville de Douala au Cameroun et la ville de Bangui en Centrafrique, Pascalito Rockeffeller n’a visiblement pas le temps de chômer. C’est ce qui fait d’ailleurs, la beauté de ce travail de Photographe et webdesigner. Un métier qui de nos jours, ne connait pas la barrière des frontières nationales grâce à Internet et les réseaux sociaux.

Depuis quelques jours, Pascalito Rockeffeller, de non vrai nom Rock Pascal Ouatandji, a posé ses valises à Bangui en Centrafrique. A travers ses objectifs et plumes, le célèbre webdesigner centrafricain raconte le quotidien des Centrafricains et publie quelques clichés de son travail de Photographe dans sa ville natale.

Des difficultés de la vie des Banguissois au quotidien qui se résument, « par des problèmes de connexions à Internet et le coût de cette connexion » dans la ville de Bangui. Des problèmes de connexion à Internet qui « empêchent parfois les clients des Banques, de retirer de l’argent sur leurs comptes », déplore Pascalito Rockeffeller.

Les raisons de la visite à Bangui du célèbre webdesigner centrafricain, qui officie du coté de Douala au Cameroun, restent inconnues. En revanche, Pascalito Rockeffeller multiplie, des prestations en couverture évènementielle et accompagnement en markéting digital auprès de quelques musiciens centrafricains en ce moment à Bangui.

Dans une récente interview, Pascalito Rockeffeller avait indiqué, qu’il est en train de « se battre pour qu’un jour, son bureau en communication digitale et studio photo shooting puisse voir le jour ». Il avait aussi, exprimé un besoin de transmettre son savoir-faire à ses compatriotes dans le cadre d’un enseignement formel. Avec cette visite de Pascalito Rockeffeller à Bangui, peut-on s’attendre à un début d’exécution des dits projets ? On va les surveiller.