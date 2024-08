Au milieu du nouveau conflit qui l’oppose à son frère jumeau, Paul Okoye a de nouveau effectué une sortie publique. Rudeboy a évoqué sa future retraite musicale. Pour l’ancien homme clé de P-Square,

P-Square : Rudeboy lâche une bombe sur l’industrie musicale

Rudeboy, de son vrai nom Paul Okoye de l’ancien duo P-Square, a partagé ses réflexions sur sa carrière musicale. Pour le talent aujourd’hui âgé de 43 ans, dans le passé, les musiciens ne restaient pas actifs très longtemps. Rudeboy fait savoir que certains de ses collègues devraient déjà prendre leur retraite.

Paul Okoye s’est confié lors de l’émission en direct d’Adesope. « Dans les anciennes méthodes de musique, les gens comme nous ne partaient plus en retraite. Il y a toujours un temps pour tout dans la vie. Il y aura toujours des choses qui arriveront. Si vous êtes une célébrité et que vous pensez que les gens vous verront toujours comme un ange, croyez-moi, vous n’irez nulle part. Il y a des moments où quelque chose se retournera contre vous. C’est toujours comme ça. Tous les grands artistes ont eu leur part de critiques et de scandales. Même les artistes en devenir subiront un jour le même sort. C’est une chose normale [dans l’industrie du divertissement]. Mais ce qui compte, c’est votre personnalité et la façon dont vous gérez les problèmes. », a confié la star nigériane qui est présentement en conflit avec son Mr P son frère de l’ancien duo P-Square.

Pour rappel, Paul Okoye de l’ancien P-Square est devenu très populaire dans les années 2000 en tant que membre clé du duo P-Square avec son frère jumeau, Peter Okoye. Pour biens de problèmes, le duo s’est séparé en 2016, mais s’est remis à nouveau ensemble en 2021. En août 2024, Rudeboy a annoncé que P-Square s’était à nouveau séparé après que Peter l’ait accusé, ainsi que leur frère aîné, Jude Okoye, d’avoir abusé de l’argent du groupe.

Depuis maintenant quelques jours, c’est encore la guerre chez les Okoye. Ce qui aurait bien inspiré Paul à livrer ses mots lors de l’émission en direct d’Adesope.