Brand Finance a publié son rapport sur les pays les plus influents dans le monde en 2024. Dans ce classement qui évalue le positionnement en matière d’image de marque des pays, plusieurs pays africains se sont illustrés. Dans cet article, on vous fait découvrir le rang de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et du Mali.

Pays les plus influents : la Côte d’Ivoire devant le Cameroun et le Mali

La Côte d’Ivoire, le Cameroun n’ont pas réalisé de grosses performances dans le classement 2024 des pays les plus influents. La Côte d’Ivoire et le Cameroun ont même régressé dans le classement, pendant que le Mali stagne.

Sur 150 nations évaluées, la Côte d’Ivoire se classe 108e, le Cameroun est 110e et le Mali se retrouve à la 140e place. Aucun de trois pays ne figurent dans le top 10 africain. Ils sont mieux lotis que plusieurs autres pays dans le monde, mais ils doivent fournir encore plus d’efforts pour mieux se positionner dans le cercle des pays les plus influents. Au prochain classement, le défi doit être de se positionner au moins dans le top 50, qui compte actuellement trois pays africains.

En effet, dans le top 50 mondial, l’Egypte (39e), l’Afrique du Sud (43e) et le Maroc (50e) font honneur à l’Afrique.

Top 10 africain des pays les plus influents

Egypte (39e mondial) Afrique du Sud (43e mondial) Maroc (50e mondial) Algérie (73e mondial) Tunisie (77e mondial) Nigeria (79e mondial) Ghana (85e mondial) Tanzanie (93e mondial) Sénégal 94e mondial Kenya (95e mondial)

Le top 10 mondial

Les Etats-Unis sont en tête du top 10 mondial. Ils sont immédiatement suivis du Royaume-Uni, de la Chine, du Japon et de l’Allemagne.

La plateforme Brand Finance a réalisé cette enquête en collaboration avec un cabinet indépendant.