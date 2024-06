69 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le PDCI-RDA connaît une réorganisation majeure sous la direction de son président, Tidjane Thiam. Le Vice-Président Me Zehouri Paul-Arnaud, longtemps critiqué par les militants du district du Goh-Djiboua, a été démis de ses fonctions. Il a été remplacé par un autre cadre de la région, M. Dagrou Goli Simon.

Remaniement au PDCI-RDA : Tidjane Thiam évince Zehouri Paul-Arnaud

La décision de remplacer Me Zehouri Paul-Arnaud a été officialisée par un communiqué du président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA) Tidjane Thiam, qui a nommé Bagrou Goli Simon en tant que nouveau Vice-Président et Haut Représentant du district du Goh-Djiboua. Ce changement vise à répondre aux critiques persistantes des militants de cette région, qui remettaient en question l’efficacité et l’engagement de Me Zehouri Paul-Arnaud.

Remaniement au PDCI-RDA : Tidjane Thiam évince Zehouri Paul-Arnaud pic.twitter.com/DuZEEEgBBN — AfriqueSur7.ci (@AfriqueSur7) June 16, 2024

Le communiqué précise que Bagrou Goli Simon assumera immédiatement ses nouvelles fonctions. En outre, toutes les dispositions antérieures contraires à cette décision sont abrogées, ce qui montre l’envie de la nouvelle direction à instaurer un climat de confiance et de renouvellement au sein du parti. Le Directeur de Cabinet du Président du Parti a été chargé de veiller à la mise en œuvre et au suivi de cette décision.

Ce remaniement intervient dans un contexte où le PDCI-RDA cherche à renforcer son implantation locale et à assurer une meilleure représentation de ses militants. Tidjane Thiam, en prenant cette décision, démontre sa capacité à trancher, après écoute des voix des militants et à agir en conséquence pour le bien du parti.

La nomination de Bagrou Goli Simon est un moyen de dynamiser la région du Goh-Djiboua et de répondre aux attentes des militants. Les partisans du PDCI-RDA espèrent que cette nouvelle nomination apportera un vent de changement positif et renforcera la cohésion au sein du parti.