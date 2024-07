Pierre-Emerick Aubameyang n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Le gabonais a annoncé son départ ce mercredi 17 juillet via les réseaux sociaux.

Pierre-Emerick Aubameyang et Olympique de Marseille, c’est terminé !

Après une saison réussie à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang s’en va. L’attaquant des Panthères du Gabon a annoncé son départ du club phocéen. L’ancien buteur du FC Barcelone n’a pas dévoilé sa prochaines destination mais des bruits indiquent qu’il signera à Al Qadsiah en Arabie Saoudite.

« J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais. Comme vous le savez, j’ai toujours suivi les conseils de mon père, ce qui m’a permis de devenir le joueur que je suis et nous avons donc pris cette décision pour la suite de ma carrière. Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre », a écrit le Gabonais.

Après un début difficile, Pierre-Emerick Aubameyang s’est illustré à l’OM. Des performances qui lui a permis de remporter pour la deuxième fois, le prix Marc Vivien Foé, recomensant le meilleur joueur africain de la Ligue 1.