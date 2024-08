Piko Yesta Brava, de son vrai nom Harriet Nzapassara, va encore poser ses valises à Bangui. Les amoureux des scènes, vont le découvrir dans une autre création dénommée, « Mbayée ». Le comédien Centrafricain explique, qu’il s’agit « d’un spectacle de conte ». Et la raison de son ce choix, est toute simple car selon lui, « la tradition est perpétuelle et il compte la partager ». Ainsi, grâce à cette nouvelle création, une connexion peut être créée entre les différentes générations en Centrafrique.

Harriet Nzapassara, va faire de cette occasion, un moment de rappel de l’époque où, les contes pouvaient réunir tout un village autour d’un feu de camp. Car selon lui, aujourd’hui, « cette connexion entre les peuples fait défaut à cause des connexions Internet et les nouvelles technologies ».

La rencontre sera aussi l’occasion de rappeler, qu’un conte reste un vecteur privilégié de transmission « des conseils et des proverbes utiles pour la formation d’un être humain au sein d’une société », a indiqué le comédien. Des enseignements similaires qu’il avait reçus dans son enfance et qui lui ont permis, « d’acquérir de l’expérience à travers ses nombreux voyages à travers le monde », a indiqué Harriet Nzapassara.

A Bangui, Piko Yesta Brava, va faire « un spectacle de contes avec des illustrations et des gestes appropriés » indique-t-il. Il invite ainsi, tous les jeunes de Bangui, à se joindre à lui, afin « de célébrer et de vivre la beauté des contes des peuples Bantous ». Pour faire ce voyage, Piko Yesta Brava, mettra en valeur, « les différents extraits des contes Bantous racontés à travers des générations».

A l’instar de ces précédentes créations, « Mbayée » sera « un brouillon de thèmes et de tons rythmé par des chants, qui plongent les spectateurs dans leurs rêves », a expliqué le comédien Centrafricain. Pour la mise en scène du spectacle, Piko Yesta Brava a bénéficié de l’expertise de David Noundji. Ce dernier, a plus de 30 ans de carrière dans la mise en scène et très connu à travers le monde. David Noundji est en ce moment, le Directeur du Centre Bena Zingui à Yaoundé au Cameroun.

Le spectacle de Piko Yesta Brava, se déroulera du 25 au 28 septembre 2024 à Bangui, dans le cadre du Festival International des Femmes Artistes Bantou. Le festival, est organisé par l’Association « Be Africa Mon Londo » dont, la Coordonnatrice est Nina Darnaye. Cette année, c’est la deuxième fois que Piko Yesta Brava qui vit à Yaoundé, arrive à Bangui. Au mois de juin dernier, il avait présenté sa création « Entre ciel et terre », dans le cadre du 13e édition du Festival International de Théâtre Jeune Public (FITHEP) à Bangui