Pour l’exportation de son pétrole, le Niger a tourné le dos au Bénin. Cette marche arrière se concrétise déjà avec des attaches très solides prises avec les autorités tchadiennes. Le Tchad est prêt à aider le Niger dans le cadre de l’exportation de son brut. Les deux pays ont même déjà trouvé un accord pour concrétiser l’idée.

Exportation de pétrole : le Tchad favorable à la sollicitation du Niger

Sollicité par le Niger qui cherche à contourner ses difficultés avec le Bénin, le Tchad ne s’est pas fait prier. Suite aux discussions menées entre les autorités des deux pays, N’Djamena a donné son accord pour servir de canal d’exportation du pétrole nigérien, a-t-on appris. Cette suite favorable donnée à l’appel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) est porteur d’espoir pour la commercialisation du brut nigérien bloqué à Cotonou.

Les deux pays ont convenu de ressusciter le projet de construction d’un pipeline qui va les relier. Cette fois-ci, ça ira très vite et ils souhaitent achever les travaux dans un « délai raisonnable ». Selon Ndolenodji Alixe Naimbaye, ministre tchadienne du pétrole, des mines et de géologie, le Tchad va s’investir pleinement pour « faire de la réalisation de cette infrastructure un succès ».

En réalité, le projet date de 2012, avec un protocole d’accord signé entre le Tchad et le Niger. Mais il n’avait pas abouti. C’est ainsi que le Niger s’est tourné vers le Bénin pour la mise en place du pipeline Bénin – Niger. Malheureusement, ce projet est fortement affecté par un conflit frontalier lié au coup d’État du 26 juillet 2023. Un seul bateau a pu charger sur la plateforme de Sèmè-Podji (Bénin) depuis l’inauguration du pipeline. Fâché et offusqué contre le comportement des autorités béninoises, le Niger retourne à la case départ et retrouve son ancien partenaire (Tchad).

Le Cameroun, la vraie porte de sortie du brut nigérien…

Selon le plan qui est tracé, le pipeline Niamey – N’Djamena part des champs pétroliers d’Agadem (proche de la frontière avec le Nigeria) pour relier l’oléoduc Tchad – Cameroun de 1 070 Km. Ce trajet va aboutir au port de Kribi, dans le sud du Cameroun, d’où le brut nigérien sera évacué pour le marché international.

Selon le ministre nigérien du pétrole, Mahaman Moustapha Barké Bako, la relance de ce projet « tombe à point nommé, car les blocs Blima R5, R6 et R7 ainsi que les blocs R1, R3 et R4, lorsqu’ils seront en production, alimenteront ce pipeline ». Visiblement, le Niger a donc définitivement tourné le dos au Bénin avec l’option du Tchad.