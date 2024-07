9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Une vidéo de la fille du Président camerounais, Brenda Biya a été publiée sur son compte Instagram. Dans celle-ci, on la voit être embrassée langoureusement par sa brésilienne. Des minutes plus tard, la vidéo va être supprimée.

Brenda Biya : ‘’J’ai été piratée’’

Brenda Biya fait encore parler d’elle sur les réseaux sociaux. Après son coming-out sur son compte Instagram il y a quelques semaines, la fille du Président camerounais, Paul Biya est encore au centre d’une polémique sur la toile. Une vidéo de son anniversaire a été publiée le vendredi 5 juillet soir sur son compte. Ce n’est pas la vidéo en elle-même qui a suscité des réactions, mais plutôt la scène qui a créé un tollé.

On voit la petite-amie de Brenda Biya, la brésilienne, Layyons Valença, lui donner un long baiser langoureux sur la bouche. Nombreux sont les internautes qui se sont demandés comment allait réagir son père qui est le Chef d’Etat camerounais, même si celui-ci ne s’est pas encore prononcé sur l’orientation sexuelle de sa fille aînée.

Mais, quelques minutes plus tard, plus de trace de la vidéo sur son compte Instagram où elle se fait appeler King Nasty. Elle a aussi rapidement fait un post pour clarifier les choses. ‘’I was hacked’’ (NDLR: ‘’J’ai été piratée’’), écrit-elle. Bien plus, toutes ses photos et publications ont également été supprimées. Brenda Biya expliquera son acte sur Snapchat qu’elle a tout supprimé après que son compte Instagram ait été piraté.

Pour dénoncer l’action de la personne ou des personnes à son endroit, la première fille de Paul Biya a fait ce samedi 6 juillet une publication en anglais sur son compte Instagram qui en dit long. ‘’Y’all better start being aware of your surroundings.There are people in your life who hate you secretly but laugh with you everyday’’, écrit-elle et qui se traduit tout simplement par : ‘’Vous feriez mieux de commencer à être conscient de votre environnement. Il y a des gens dans ta vie qui te détestent en secret mais qui rient avec toi tous les jours’’.