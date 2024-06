72 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le Vice-président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné a exprimé son soutien aux familles des victimes des pluies diluviennes à Abidjan. Il a salué l’engagement de la Police et des services de secours.

Côte d’Ivoire : Tiémoko M. Koné solidaires des victimes des pluies diluviennes à Abidjan

Les pluies diluviennes qui touchent la ville d’Abidjan ont fait 412 victimes, dont 386 mises en sécurité et 18 personnes évacuées dans des centres de santé. Malheureusement, huit (08) personnes ont déjà perdu la vie.

Dans une déclaration sur le réseau social X, le Vice-président Tiémoko Meyliet Koné a exprimé sa compassion et son soutien aux familles des victimes des pluies diluviennes à Abidjan.

Message de Meyliet Koné

En cette période marquée par les intempéries et les inondations qui frappent quelques localités de notre pays, mes pensées vont vers toutes les personnes et les familles touchées. Je tiens à exprimer ma profonde compassion et mon soutien indéfectible aux victimes et aux familles

Je tiens également à saluer la solidarité et le courage de nos concitoyens, ainsi que l’engagement de la police, des équipes de secours et des bénévoles qui œuvrent jour et nuit pour porter assistance à ceux dans le besoin.

Ensemble, nous surmonterons cette épreuve et continuerons à bâtir notre nation avec détermination et espoir sous la houlette du président de la République SEM Alassane Ouattara.

Restons unis et solidaires.

Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire.

Avec tout mon soutien