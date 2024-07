74 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En Côte d’Ivoire, le gouvernement s’est engagé à soutenir moralement et financièrement les familles éplorées lors des pluies diluviennes dans plusieurs localités à Abidjan. Après Bingerville, c’est le tour de Yopougon.

Côte d’Ivoire : le gouvernement ivoirien aux secours des familles endeuillées

La ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a annoncé le mercredi 26 juin dernier la descente d’une délégation du gouvernement à Yopougon. Cette visite s’inscrit dans le cadre du soutien du gouvernement aux familles éplorées lors des fortes pluies dans le pays. La rencontre a eu lieu à la mairie de Yopougon en présence du maire Adama Bictogo et plusieurs autorités à divers niveaux.

Au cours de son allocution, la ministre Belmonde Dogo a appelé la population à la prudence, surtout en cette période de pluies. « Depuis un certain moment, nous subissons les conséquences du changement climatique. En cette saison de fortes pluies, il nous revient de redoubler de prudence pour nous-mêmes et pour nos enfants », a déclaré la ministre.

À la fin de cette rencontre, des gestes responsables ont été faits à l’endroit des familles endeuillées. Ainsi, pour l’organisation des funérailles, un chèque d’un million de FCFA a été remis à chaque famille. Les blessés ont reçu une aide financière de 100 000 FCFA pour leurs soins.

En retour, des vagues de remerciements et de reconnaissances ont été observées dans le rang des proches et des familles éplorées. Au total, environ 15 morts et plusieurs blessés ont été enregistrés pendant cette période de pluie à Yopougon.