Le Directeur général du Centre ivoirien antipollution (CIAPOL), Professeur Yapo Ossey Bernard, a révélé lors d’une conférence de presse ce mardi, les résultats des analyses effectuées suite à la découverte de poissons morts sur le plan d’eau lagunaire de Biétry à Koumassi, le 4 mars dernier. Selon lui, la pollution organique de la lagune Ébrié est à l’origine de cet incident.

Poisson morts à la lagune Ébrié : le CIAPOL donne plus de précision

Ce mardi 12 mars 2024, au ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition écologique à Abidjan, le Professeur Yapo Ossey Bernard a donné des précisions sur la découverte des poisson morts à la lagune Ébrié. Selon les explications du directeur de CIAPOL, les analyses ont démontré que l’Oxygène dissout du milieu impacté était inférieur à 1 mg/L, ce qui reste largement en dessous de la norme de 4 mg/L pour une eau de surface de qualité moyenne. Cette situation a créé un état d’hypoxie ou manque d’apport en oxygène au niveau des tissus de l’organisme du milieu. Les analyses ont confirmé une présence excessive de matières organiques issues des apports continentaux (eaux usées, déchets ménagers et industriels) à la suite des événements pluvieux.

Aussi, il a été relevé une contamination par des microorganismes (Coliformes Totaux, Coliformes Fécaux, Pseudomonas, Clostridiums) indicateurs de pollution fécale due aux déjections animales et aux rejets d’eaux usées domestiques mal épurés. Une croissance de l’activité bactérienne due à l’abondance de la matière organique et consommation d’oxygène du milieu, a été observée; toute chose qui a conduit le CIAPOL à conclure à une anoxie des poissons Tilapia et Carpe, exigeant en oxygène.

Le Professeur Yapo Bernard a expliqué que, suite au constat fait le 4 mars dernier, des opérations ont été menées par le CIAPOL et tous les partenaires et structures de l’État en vue de ramener la situation à la normale. Ainsi, à l’issue des opérations, une quantité de 2,600 tonnes, soit 96% de poissons morts a été collectée et éliminée. Aujourd’hui, l’on observe une quasi-absence de poissons morts flottants sur les eaux, a assuré le Directeur général du CIAPOL.

Le CIAPOL a formulé des recommandations pour éviter de telles situations à l’avenir, notamment en poursuivant les investigations pour identifier les sources et les causes réelles de la pollution, en renforçant la surveillance de l’espace maritime et côtier, en améliorant les infrastructures du système d’assainissement, et en mettant en œuvre des stratégies durables pour la dépollution de la lagune Ébrié.

Le ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition écologique, Assahoré Konan Jacques, a souligné l’importance d’un comportement éco-citoyen pour préserver l’environnement. Il a rassuré la population en affirmant que la situation est désormais sous contrôle, mais appelle à une vigilance continue face à la question de la pollution.