Dans une très récente sortie, Yodé et Siro se sont expliqués concernant la polémique liée à leur album « Héritage ». Les deux artistes démentent, à haute voix, toute implication de Charles Blé Goudé.

Yodé et Siro : « L’inspiration de l’album Héritage est la nôtre, pas celle de Charles Blé Goudé »

Le quatrième album du duo zouglou Yodé et Siro baptisé « Héritage » est sorti en décembre 2020. Et six mois après sa sortie, une grosse polémique éclatait. En effet, ils étaient plusieurs à attribuer la composition des textes de certaines chansons à l’homme politique Charles Blé Goudé. Ce dernier est connu pour être proche des zougloumen dont le groupe YeS.

Mais, quatre ans plus tard, les enfants de Gbatanikro ont donné leur point de vue sur le sujet dans un entretien. « Nous sommes des chanteurs-compositeurs, c’est vrai qu’il y a des chanteurs qui ont des chansons qui sont composées par des personnes, mais nous, ce n’est pas vraiment le cas », a déclaré Yodé. Siro, le compère de Yodé, confirmera le même propos. D’après lui, ils n’ont jamais eu cette chance d’avoir une tierce personne pour leurs compositions. Les seules personnes qu’ils ont sollicitées pour un ‘’regard critique’’ sont Vieux Gazeur, Pozo, El Pazo.

« Même nos manageurs n’écoutent pas nos chansons. Ils ne savent même pas ce qu’on a chanté. En studio, on n’entre avec personne, à part les trois que j’ai cités… Pour l’album « héritage », celui qui est intervenu, c’est Oumsé (pour les paroles en odiennéka)…’’. Et c’est agacé par la constante allusion à Charles Blé Goudé que Siro lâchera finalement : Mais comment Charles Blé Goudé, il va intervenir pour composer pour nous ? », a clarifié Siro.