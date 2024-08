La très jeune star du football ivoirien Simon Adingra est sorti de silence pour mettre fin à la polémique brûlante liée à sa véritable mère. Le champion d’Afrique en titre s’est entretenu avec l’entrepreneur Jean Yves Bragbo dans un podcast publié ce 8 août 2024 sur Youtube.

Qui est sa véritable mère ? Simon Adingra s’explique

Dans une vidéo qui a fait le tour de la toile le mardi 06 Août dernier, une dame se présentait comme la mère biologique du footballeur ivoirien Simon Adingra. Elle donnait même des détails de la petite enfance du jeune crack ivoirien. Dame Yao Amoin Delphine comme elle s’appelle, la dame a révélé comment le père du joueur de Brighton lui a arraché le gosse pour une destination inconnue. Elle n’aurait plus eu les nouvelles de l’enfant après qu’elle s’en fut allée faire du travail de servante pour « récupérer son fils ».

Avec l’atout des réseaux sociaux, cette déclaration est devenue virale. Mais désormais, on est fixé. Simon Adingra a en effet révélé la vérité. C’était à l’occasion d’un entretien avec l’entrepreneur Jean Yves Bragbo dans un podcast publié jeudi sur Youtube. Le jeune talent ivoirien a confié que sa mère « vendait des serviettes au marché d’Adjamé ».

« J’allais à l’école aussi, mais ma grande sœur gérait des cabines téléphoniques. Du coup, quand j’ai parlé à ma sœur, voilà moi je veux aller au Bénin, mais on dit 400 mille, c’est chaud ! Mon père ne voulait pas parce qu’il faut être réaliste, il n’avait pas les 400 mille, donc j’ai dû manager avec ma sœur, je l’ai suppliée, elle a essayé de parler avec le vieux et la vieille, voilà, ils ont pris crédit… », a poursuivi Simon Adingra.

Dans son récit, Simon Adingra montre qu’il était conscient et qu’il n’était plus un enfant contrairement à ce qu’a déclaré la dame des réseaux sociaux. Cette fameuse « mère » apparue sur les réseaux sociaux il y a quelques jours n’est pas la mère biologique de l’ailier ivoirien. Plus convaincant, il est rapporté qu’aux dernières nouvelles, la dame a retrouvé son fils qu’elle recherchait mais qui n’est pas Simon Adingra.