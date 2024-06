9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La rappeuse américaine, Nicki Minaj bien que invitée au mariage civil de Davido et Chioma était absente. Cependant, en tournée au Portugal, elle a félicité le couple.

Nicki Minaj félicite Davido et Chioma pour leur mariage

Le mariage civil de la star de la musique nigériane, Davido le mardi 25 juin dernier, était la cérémonie la plus suivie par de nombreuses personnes et des médias dans le monde. Sur les réseaux sociaux, les internautes ne faisaient qu’en parler. Vu que les photos du couple avant cette union devant les hommes ont inondé la toile. D’ailleurs, la qualité des invités pour la réception nuptiale n’était pas à négliger.

Le chanteur Afro-Beat a invité des célébrités de taille à honorer de leur présence à son mariage. Il y avait des artistes américains Chris Brown et Rick Ross ainsi que le footballeur international Victor Oshimen et son épouse qui étaient présents pour soutenir Davido et Chioma qu’on surnomme aujourd’hui Chivido.

Malheureusement, la rappeuse américaine, Nicki Minaj, invitée également a manqué à l’appel. La chanteuse de 41 ans en pleine tournée baptisée ‘’Pink friday 2’’ au Portugal ne s’est pas empêchée d’adresser son soutien sur scène à Davido et son épouse. ‘’Félicitations à Davido et Chioma pour leur mariage’’, dit-elle. Après leur union, le couple s’est envolé à bord du Jet privé du chanteur nigérian pour une destination qui n’a pas été communiquée pour leur lune de miel.