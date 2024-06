73 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Burkina Faso, le chef de l’État Ibrahim Traoré a renforcé l’équipement de l’armée en remettant un important lot de matériel militaire et de génie aux forces de défense et de sécurité (FDS). La cérémonie de remise a eu lieu ce jeudi 6 juin 2024.

Burkina Faso : Ibrahim Traoré équipe les FDS contre le terrorisme

Des blindés de combat à l’épreuve des engins explosifs improvisés, de l’armement, des munitions et des engins de travaux de génie militaire précisément des excavatrices, des porte-camions, des citernes sont autant de matériels militaires réceptionnés par les forces armées burkinabè du Président Ibrahim Traoré. Une initiative qui consiste à renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité sur le terrain, selon le chef de l’État.

À l’issue de cette cérémonie de remise de matériels militaires, le capitaine Traoré a instruit le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Kassoum Coulibaly. « Prenez le temps nécessaire pour former les équipages pour qu’ils puissent être assez bien drillés pour l’emploi efficace de ces matériels. Retenez que nous sommes dans un monde de prédation et pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc, faites la guerre ».

En réponse, le ministre Kassoum Coulibaly a exprimé sa gratitude envers le chef de l’État pour sa détermination et son engagement sans faillite dans la reconquête du territoire national. Pour lui, ce lot de matériel permettra d’appuyer les unités de terrain et le génie militaire pour la fortification des camps au Burkina Faso.